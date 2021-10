Aantal coronagevallen stijgt snel, vooral in de Biblebelt

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen week 15.742 positieve tests, gemiddeld bijna 2250 per dag. In de week ervoor waren er 11.557 nieuwe gevallen. Op weekbasis is het aantal positieve tests met 36 procent gestegen. Dat is de snelste toename sinds 19 juli, de piek van de vierde golf.

De meeste positieve tests zijn zoals gebruikelijk in de grote steden. Amsterdam noteerde in de laatste zeven dagen 710 positieve tests onder de inwoners, tegen 525 de week ervoor. In Rotterdam steeg het aantal positieve tests van 623 naar 707, in Den Haag van 531 naar 540 en in Utrecht van 237 naar 282.

Studenten

Bij de vierde golf in juli vielen studentensteden als Groningen en Nijmegen op achter de vier grote steden. Nu springt de Biblebelt eruit. Staphorst is daar een voorbeeld van. De Overijsselse plaats heeft, na Urk, de laagste vaccinatiegraad onder 12-plussers in het hele land. In de afgelopen zeven dagen zijn 205 inwoners positief getest. Buurgemeente Zwolle, met bijna acht keer zo veel inwoners, had in dezelfde periode 136 positieve tests.

Omgerekend naar het aantal inwoners telde Staphorst afgelopen week bijna 1188 positieve tests op elke 100.000 mensen. In Nederland als geheel waren er 90 positieve tests per 100.000 inwoners. Een week eerder had Staphorst nog ’slechts’ 75 bevestigde besmettingen. Het aantal nieuwe gevallen is dus met 173 procent gestegen.

In de West-Brabantse gemeente Altena steeg het aantal positieve tests in een week tijd van 42 naar 116, een toename van 176 procent. Barneveld had afgelopen week bijna 44 procent meer nieuwe gevallen dan in de week ervoor, Veenendaal noteerde een plus van ruim 36 procent en Ede van 21 procent. Andere uitschieters zijn gemeenten als Renswoude (plus 340 procent), Zwartewaterland (plus 227 procent), Scherpenzeel (plus 66,6 procent) en Neder-Betuwe (plus 31 procent), maar daar gaat het nog om redelijk lage aantallen.

Daling

In de vorige weken was het aantal positieve tests juist sterk gedaald. Daardoor ging Nederland ook vooruit op de Europese coronakaart, van helemaal rood naar helemaal oranje, met uitzicht op groen, het laagste waarschuwingsniveau. Dat is voorlopig van de baan. Op de kaart van komende donderdag kan Limburg weer naar rood gaan, het een na hoogste niveau. Utrecht, Gelderland en Overijssel stevenen met rasse schreden op ’rood’ af, zij kunnen volgende week een hogere waarschuwingskleur krijgen.