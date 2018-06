Limburgse afgetuigd door taxichauffeur

De Limburgse wilde de chauffeur betalen met 50 euro en krijgt daarop 25 euro terug. ,,Toen heb ik hem gevraagd of ik nog meer terug zou krijgen, anders zou het wel een behoorlijke fooi zijn geweest want de ritprijs was 14 euro'', zegt de vrouw.

De chauffeur was, aldus Chantal, niet gediend van haar repliek. ,,Hij stapte uit, trok de deur open en sleurde mij aan mijn T-shirt de auto uit. Hij gooide mij tegen de wagen aan en daarna sloeg hij mij heel hard met zijn vuist in mijn gezicht.'' Ze vertelt hoe ze door de klap op de grond terechtkwam, waarna de chauffeur haar nog enkele keren trapte. Strompelend wist ze de ingang van haar appartementencomplex te bereiken. Via de interkom roept ze haar vriend in grote paniek om hulp. Tegen de tijd dat hij bij de ingang aankomt is de taxichauffeur verdwenen.