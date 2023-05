Premium Het beste van De Telegraaf

Touroperators platgebeld om afschaling in de zomer Transavia-stress: reizigers zoeken alternatieven na annuleringsregen

Door Yteke de Jong en Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Een vliegtuig van Transavia landt op het vliegveld Rotterdam The Hague Airport. Transavia schrapt diverse vakantievluchten door problemen met vliegtuigen. Ⓒ ANP/HH

Duizenden reizigers zijn deze zomer mogelijk de klos omdat hun vakantie met Transavia omgeboekt of geschrapt wordt. Dit nadat de luchtvaartmaatschappij de afgelopen weken al 50.000 stoelen moest omboeken omdat de vloot niet op orde is. Omdat Transavia meer toestellen achter de hand wil houden voor reserve, moeten er ook in de zomervakantie tien vluchten tot 12 vluchten per dag geschrapt worden, blijkt uit berekeningen van De Telegraaf.