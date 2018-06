Provincie Overijssel blijft bij ganzenbesluit

Overijssel maakte donderdag bekend dat in die provincie het hele jaar op overlastgevende ganzen gejaagd mag worden, terwijl eerder zou zijn afgesproken dat trekganzen in Nederland 4 maanden winterrust krijgen. Volgens GS van Overijssel heeft de provincie nooit winterrust gekend. „Het is daarom een voortzetting van bestaand beleid”, aldus een woordvoerder.

De Vogelbescherming, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel werken op hun terreinen in Overijssel niet aan het ganzenplan mee, lieten ze verantwoordelijk gedeputeerde Hester Maij donderdag in een brief weten. Ook Staatsbosbeheer wil alleen meewerken aan het terugbrengen van het aantal ganzen in de zomer als de winterrust alsnog wordt gegarandeerd.

De organisaties beraden zich op juridische stappen tegen de provincie. „We zijn zeer teleurgesteld. Overijssel mist een kans om de reputatie van betrouwbare overheid te bevestigen”, staat in de brief aan Maij.

De provincies sloten in 2012 een ganzenakkoord met natuurbeschermers, boeren en jagers. In december 2013 blies Friesland dit akkoord op en nu moeten alle provincies eigen afspraken maken over de ganzenoverlast.

De natuurclubs stellen dat Nederland een internationale verantwoordelijkheid heeft om de kwetsbare trekganzen te beschermen. Nederland is een van de weinige overwinteringsgebieden voor deze dieren. Gewasschade treedt in de winter nauwelijks op, zeggen zij. „Uw besluit zal onuitvoerbaar blijken, aangezien de terreinbeherende organisaties niet meedoen”, zo waarschuwen zij Overijssel.

Volgens GS van Overijssel hebben boeren in de provincie veel last van het groeiende aantal ganzen. In 2005 waren er circa 14.400 ganzen in deze provincie; in 2013 waren het er ongeveer 25.000. De schade aan gewassen is sindsdien meer dan verdubbeld, aldus de provincie.