Rusland en China blokkeren Syrië-onderzoek

Rusland en China hebben donderdag in de VN-Veiligheidsraad een onderzoek naar oorlogsmisdaden in Syrië door het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag geblokkeerd. Het is sinds het begin van de oorlog in het Arabische land al het vierde veto van Rusland en China. Moskou is een bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad en had eerder deze week al aangekondigd zijn veto te gebruiken.