Defensie lacht om geopperde veldhospitaal in Luik: ’Welk hospitaal?’

Het zou overigens geen unicum zijn in de strijd tegen het virus. Het Franse leger installeerde in maart nabij de stad Mulhouse een noodhospitaal toen de lokale ziekenhuizen de stroom patiënten niet langer de baas konden. We kennen natuurlijk ook het razendsnel opgebouwde én afgebroken veldhospitaal van Wuhan. In het Spaanse Gijon wordt op dit moment een noodhospitaal opgebouwd.

„Enig probleem bij ons: gelet op de vele besparingen beschikt het Belgische leger vandaag niet meer over een veldhospitaal de naam waardig”, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Op de suggestie van de burgemeester ’een veldhospitaal op te zetten’, reageert Hans Huygens, een Defensiestrateeg, met de vraag of hij ’een hospitaal of hét hospitaal’ bedoelt. Er was er namelijk één. Dat exemplaar werd door Defensie lange tijd gebruikt bij missies in Libanon – en is inmiddels tot op de draad versleten.

Er is weliswaar een gloednieuw mobiel hospitaal besteld, maar dat zal pas ten vroegste in 2022 kunnen worden ingezet, zo staat te lezen op de website van het Belgische leger. Op Twitter bevestigt vice-stafchef Marc Thys het slechte nieuws.

Burgemeester Demeyer van Luik zal op zoek moeten gaan naar een plan B.