45-jarige toeriste overleeft drie dagen op open zee

Ⓒ Hellenic Coast Guard

KRETA - Een 45-jarige toeriste is na drie dagen in een rubberboot op zee gedobberd te hebben, eindelijk gevonden en gered. De vrouw was met het bootje naar het Griekse eiland Folegandros gevaren om daar te winkelen. Ze was op weg terug naar het jacht waarop ze samen met haar man vakantie vierde, maar wist die door de harde wind niet te bereiken.