Chinees steeds populairder als examenvak

Jasmijn van der Poel (links) en Dorien van Bakel vinden het spreken van de Chinese taal het leukste. „Schrijven is best moeilijk, en het is gewoon leuk om te zien dat de Chinezen je daadwerkelijk begrijpen.” Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - Het aantal scholieren dat examen doet in Chinees stijgt. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. In tien jaar tijd is het Chinees op het vwo uitgegroeid tot de vijfde vreemde taal. Steeds meer scholen zien inmiddels heil in de taal van de grootste populatie van de wereld.