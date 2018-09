Ex-PVV'er naar Saudie-Arabië

„Liever had ik gezien dat het niet nodig was. Maar het gaat niet alleen om die stickertjes van de PVV. Dat was slechts de laatste druppel. Saudi-Arabië ergert zich al heel lang aan het opgeheven moraalvingertje, terwijl in Nederland de islamitische bevolkingsgroep in de verdrukking zit. Ze storen zich al een tijdje aan de toenemende islamfobie en de politieke peilingen voor Geert Wilders”, aldus de lijsttrekker van zijn eigen Islamitische Partij voor de Eenheid (PvdE).

„Jammer dat de boycot nodig is, maar ik heb wel begrip voor de reactie Saudi-Arabië”, zegt Van Doorn, die als PVV'er vroeger zelf werd uitgemaakt voor islamofoob. Van Doorn, die een eigen consultancyfirma heeft voor samenwerking tussen bedrijven in Nederland en Saudi-Arabië, reist veelvuldig naar dat land, niet alleen voor de hadj maar ook voor zaken. Morgen vertrekt hij er weer heen voor een driedaagse zakenreis. „Ik probeer daar uit te leggen dat Wilders niet in de regering zit, dat het een soloactie is van de PVV. Ik vertel dat dit in Nederland past in de vrijheid van meningsuiting.”

De bekeerde politicus meent dat de boycot „geen permanente sanctie wordt, maar een tijdelijke maatregel, waarmee Saudi-Arabië een signaal wil afgeven dat het twee voor twaalf is”. Van Doorn: „Deze sanctie kan ook snel worden teruggedraaid.” Hijzelf en geloofsgenoten verwachten geen visumproblemen. „Alleen zakelijke visa worden geweigerd. Saudi-Arabië kan apparatuur niet alleen bestellen in Nederland, maar ook in Zweden, Duitsland of Zwitserland. Nederland is meer afhankelijk van Saudi-Arabië dan andersom. Nederland is dit niet gewend, dat is vast even schrikken.”