Oekraïner beleeft The Terminal in het echt

Anton was samen met zijn vrouw op huwelijksreis geweest naar Montenegro. Bij thuiskomst een week geleden mocht zijn echtgenote gewoon het land in, omdat ze een Russische is. Maar Anton, die weliswaar als docent in Moskou werkt, is van origine Oekraïens, dus vanwege de corona-lockdown in Rusland werd hem de toegang geweigerd.

Gevangenis

Nu slaapt Anton op stoeltjes, eet hij vliegtuigmaaltijden en wast hij zich in de wc’s op het vliegveld. „De omstandigheden zijn waarschijnlijk beter dan in een Russische gevangenis, maar ze zijn slechter dan normale leefomstandigheden”, vertelt hij via Skype aan persbureau Reuters.

Anton vraagt zich af, of het wel veilig is dat hij, samen met tientallen andere reizigers die de Russische nationaliteit niet hebben, vastzit achter de douane: „De kans bestaat dat je het virus hier oploopt, door almaar vertrekkende passagiers en nieuwe mensen die in dezelfde situatie als ik terechtkomen.”

Als het tegenzit, moet Anton nog tot 1 mei bivakkeren op het vliegveld. Dan loopt het inreisverbod voor niet-Russen af.