Circa 13.000 scholieren getroffen door vergiftigingen in Iran

De vergiftigingen, die volgens artsen waarschijnlijk zijn veroorzaakt door een soort gas, hebben tot veel verontwaardiging en protesten geleid. In heel Iran zijn in totaal rond de honderd verdachten in de zaak aangehouden, maar veel is over het onderzoek niet losgelaten.

„Onder de aangehouden personen zijn er die vijandige motieven koesteren en die een klimaat van angst onder de leerlingen wilden scheppen en die de scholen wilden sluiten. Er zouden banden kunnen bestaan met terroristische organisaties zoals de Volksmujahedeen (MEK)”, liet het ministerie van Binnenlandse Zaken recent weten. Gedoeld wordt op een groep ballingen die sinds 2016 hun basis in Albanië hebben.