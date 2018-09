PlayStation 4-versie Metro flink opgepoetst

Ook zullen de games constant in 60 beelden per seconde draaien. Dat zorgt ervoor dat de speler een vloeiende spelervaring heeft zonder horten en stoten, iets dat nog wel voorkwam in de Xbox 360- en PlayStation 3-versies van beide spellen.

Dit alles blijkt uit filmpjes die ontwikkelaar 4A Games heeft vrijgegeven. Hieruit hebben fans tevens geconcludeerd dat beide games nu op dezelfde grafische engine draaien.

Een lanceerdatum voor dit Metro Redux-pakket is nog niet bekend, maar de ontwikkelaar geeft niet zo subtiele hints dat het niet zo lang meer zal duren.