Burgemeester bood geld in ruil voor zwijgen

Dat heeft de burgemeester woensdagavond in een extra ingelaste raadsvergadering toegegeven. „Achteraf was dat niet handig. Ik bied daarvoor mijn excuses aan”, zei hij. Het voorstel van Broertjes werd tijdens een gesprek door de juridische adviseur van de vrouw heimelijk opgenomen en vorige week openbaar gemaakt, maar is volgens hem ook uit de context gehaald. „Dat is kwalijk. Ik voel mij daardoor geschaad en beschadigd”, zei de burgemeester voorafgaande aan het spoeddebat. Het voorstel van Broertjes is overigens niet uitgevoerd.

'Eer en geweten'

Broertjes benadrukte dat hij „naar eer en geweten heeft gehandeld om verdere schade aan gemeente en ambtenaren te voorkomen, maar achteraf de verkeerde keuze” heeft gemaakt. Midden-Drenthe ligt al langer onder vuur vanwege het strenge beleid ten aanzien van bijstandsuitkeringen. Er loopt een reeks aan procedures tegen de gemeente. Die komen erop neer dat bijstandsgerechtigden worden verplicht om werkervaring op te doen, maar dat zulke projecten nooit leiden tot een baan. Volgens de vakbonden is Midden-Drenthe geen uitzondering, maar gebeurt dit in heel veel gemeenten.

Zo worden mensen met een bijstandsuitkering in Midden-Drenthe onder meer aan het werk gezet bij een fruitteler, waar de Arbeidsinspectie vorig jaar nog een inval deed vanwege misstanden. De vrouw die het voorstel kreeg van burgemeester Broertjes, moest daar aan de slag om werkervaring op te doen. Na een paar dagen weigerde ze verder te werken, omdat er geen enkel uitzicht werd geboden op een baan. Door die weigering wordt ze nu al bijna 1 jaar gekort op haar uitkering en dreigt ze vanwege huurachterstand haar huis te worden uitgezet. Daarop begon ze een juridische procedure tegen de gemeente en zocht ze de publiciteit in de lokale media.