Vanaf zondag alles dicht, harde lockdown tot zeker 14 januari

De maatregelen gaan al zondagochtend om 5 uur in en duren zeker tot 14 januari. Het dringende advies blijft om thuis maar vier bezoekers per dag te ontvangen van ouder dan 13 jaar. Voor essentiële winkels en diensten komt een uitzondering. Supermarkten, bakkers, drogisten, apotheken, banken en hypotheekverstrekkers mogen de komende weken blijven draaien. Ook blijft afhalen mogelijk in restaurants en cafetaria.

Rutte en De Jonge worden tijdens de persconferentie bijgestaan door Jaap van Dissel, hoofd infectieziektebestrijding van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT). Dat had na de vergadering van vrijdag het kabinet geadviseerd tot strengere maatregelen om de opkomende omicronvariant te kunnen afremmen. Het is niet gebruikelijk dat Van Dissel aanwezig is bij de persconferentie.

Zaterdag kwamen de meest betrokken ministers in spoedberaad bijeen om het OMT-advies te bespreken. Komende week debatteert de Tweede Kamer over de ingreep van het kabinet.

De omicronmutant is veel besmettelijker dan de deltavariant en lijkt zich voor z’n verspreiding weinig aan te trekken van opgebouwde immuniteit door ziekte of vaccinatie. Wel beschermen de vaccins nog tegen ernstig ziek worden. Een extra prik, de zogeheten booster, helpt de verspreiding tegen te gaan, zo leren gegevens uit het Verenigd Koninkrijk.

Het aantal infecties met omicron verdubbelt nu elke twee dagen. Het betekent dat de verpleegafdelingen en de intensive cares zich weer schrap moeten zetten voor een nieuwe golf coronapatiënten, een golf die mogelijk groter is dan eerder. Van Dissel hield afgelopen week de Tweede Kamer voor dat omicron kan leiden tot 600 ziekenhuisopnames per dag, waarvan 100 tot 125 op de ic.