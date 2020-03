Hindoes drinken koeienurine in strijd tegen coronavirus

Leden van All India Hindu Mahasabha serveren een traditioneel drankje met koeienurine tijdens een ’gaumutra’ feest. Ⓒ REUTERS

NEW DELHI - Ongeveer tweehonderd hindoes kwamen zaterdag in de Indiase hoofdstad New Delhi bijeen op een speciaal evenement om koeienurine te drinken. Dat deden ze om het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Hindoes beschouwen koeien als heilige dieren. Volgens hen heeft de urine van de dieren geneeskrachtige eigenschappen en helpt het drinken tegen ziektes.