Kamer eist opheldering Rutte over 5 EU-taken

De Tweede Kamer wil snel opheldering van premier Mark Rutte over zijn voorstel om de taken van de Europese Unie te beperken. Hij moet daarover eerst tekst en uitleg geven in een brief. Uiterlijk dinsdag volgt dan een debat over de kwestie, in elk geval voordat Rutte afreist naar Brussel om zijn 'prioriteitenagenda' tijdens een diner te bespreken met staatshoofden en andere regeringsleiders.