Engste attractie ter wereld?

Nog even en de vrijevaltoren Falcon's Fury opent haar deuren. Een vrijvaltoren bestaat al langer, maar met 102 meter hebben we het hier over de grootste toren van Noord-Amerika. En heb je de top bereikt, dan kantelen alle 32 zitjes naar voren, zodat je wel naar beneden MOET kijken. Vervolgens maak je een vrije val van ruim 100 meter met een snelheid van 96,5 kilometer per uur.

De hoogste vrijevaltoren ter wereld is overigens de Zumanjaro (126 meter) in Six Flag's Great Adventures in New Jersey. Daar is onze 60 meter hoge Space Shot in Walibi Holland niets bij.

Is de Falcon's Fury iets voor jou?

