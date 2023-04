Politie arresteert 33-jarige vrouw na schietpartij in Vlissingen

Ⓒ Provicom Multimedia

VLISSINGEN - In Vlissingen heeft zondag een schietpartij plaatsgevonden aan de Vincent van Goghlaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Een 33-jarige vrouw uit Vlissingen is aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid. Ook heeft de politie in de omgeving een auto in beslag genomen die mogelijk betrokken was bij de schietpartij.