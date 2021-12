Politici reageren geschokt op extra beveiliging huis van Hugo de Jonge: ’Totaal onacceptabel’

„Buitengewoon naar en totaal onacceptabel”, twitterde Attje Kuiken (PvdA). „Het is om ons als land diep voor te schamen”, aldus Corinne Ellemeet (GroenLinks). Dat het nodig is om een politiepost te plaatsen voor het huis van een minister die al twee jaar lang dag en nacht werkt. Een schande is het.”

Farid Azarkan van DENK vindt het „idioot dat we ministers moeten beschermen.” Hij twittert ook: „Blijf met je fikken van ⁦@hugodejonge⁩ af!” CDA-Kamerlid Joba van den Berg vindt het „heel erg” dat de extra politiemaatregelen nodig zijn en Liane den Haan (Fractie Den Haan) noemt het „in- en intriest.”

Adres gedeeld

De zorgminister is sinds de uitbraak van het coronavirus en de daarop genomen maatregelen veelvuldig bedreigd. „We nemen deze maatregelen op basis van informatie”, zegt het OM tegen De Telegraaf. De directe aanleiding voor de politiepost is nog onduidelijk. De politie meldt dat er ’zichtbare en onzichtbare maatregelen zijn genomen’.

Vorige week donderdag belde een 27-jarige man uit Amsterdam met een masker meerdere keren bij De Jonge aan ’om verhaal te halen’. Hij filmde zijn acties live. De man kreeg echter nul op het rekest; via de intercom kreeg hij te horen dat er geen gesprek in zat. Hij werd donderdagavond weer vrijgelaten, maar de dag erna weer opgepakt in Amsterdam.

Ook werd vorige week woensdag een vreemd voorwerp voor zijn voordeur gevonden. Achteraf bleek dat loos alarm.

Het adres van De Jonge circuleert sinds een aantal maanden op sociale media zoals Twitter. Daar wordt ook opgeroepen om hem post toe te sturen.