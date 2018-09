Uitstel publicatie sterftecijfers ziekenhuizen

Alle ziekenhuizen zijn sinds dit jaar verplicht om hun sterftecijfers naar buiten te brengen. De zorginstellingen hadden tot 1 maart om de cijfers op hun website te zetten.

Ziekenhuisgroep Twente, Amphia, Noorderboog Meppel en het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal bleken onvoldoende gegevens beschikbaar te hebben over de sterfte in voorgaande jaren. Zij hebben nu tot 1 oktober de tijd gekregen om de voorlopige cijfers over het jaar 2014 te publiceren.

Ziekenhuizen die weigeren inzicht te geven in het aantal sterfgevallen riskeren een boete.