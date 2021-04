Man met vuurwapen gepakt na bedreigen advocaten

Wél heeft justitie de aanhouding van de bedreiger vandaag desgevraagd aan De Telegraaf bevestigd. „Het betreft een lopend strafrechtelijk onderzoek, daarom doen we op dit moment verder géén inhoudelijke mededelingen”, aldus de woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Noord-Holland. In het onderzoek naar de bedreigingen heeft de politie een doorzoeking gedaan in de woning van de verdachte en daarbij is een vuurwapen aangetroffen. De advocaten zijn gevestigd in regio Zaanstreek.

De Telegraaf heeft donderdag met beide bedreigde advocaten gesproken. Ze willen anoniem blijven: „Omdat wij deze kwestie willen de-escaleren, zullen wij geen enkele inhoudelijke reactie geven. Wij wachten de procesgang af en blijven verder afzijdig.”

De raadkamer van rechtbank in Noord-Holland besliste vandaag dat de verdachte in deze bedreigingszaak vast blijft zitten. Zijn voorarrest is met 30 dagen verlengd.