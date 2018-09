Berlusconi maakt rivaal uit voor 'moordenaar'

Grillo, leider van de Beweging 5 Sterren (M5S), werd in de jaren tachtig veroordeeld voor doodslag. Dat gebeurde nadat drie mensen waren omgekomen door een auto-ongeval, waarbij Grillo achter het stuur zat. „Hij is een expert in het ontsnappen van gevangenisstraf na het ombrengen van drie vrienden”, sneerde Berlusconi, die zelden verlegen zit om een stevige uitspraak.

Het is niet de eerste keer dat Berlusconi zijn pijlen richt op oppositiepoliticus Grillo. De ex-premier vergeleek zijn rivaal eerder ook al met Adolf Hitler en diverse andere dictators, onder wie Robespierre en Lenin. De ex-premier bestempelde M5S als „een sekte”. Grillo noemde Berlusconi op zijn beurt een „psychotische dwerg”.