Bende opgerold voor oplichting met beschermingsmiddelen corona

In Tilburg en Oss zijn dinsdag opslagboxen doorzocht. In Amsterdam, Almere, Dordrecht, Eindhoven, Den Bosch en het Belgische Hoogstraten waren invallen in woningen. Daarbij werden onder meer mobieltjes, administratie, contant geld, een nepwapen en drugs in beslag genomen.

„Het vermoeden bestaat dat een aantal van de opgepakte verdachten bovendien misbruik heeft gemaakt van een financiële regeling voor ondernemers die omzetverlies lijden door coronamaatregelen”, aldus de politie. Die werkte tijdens de actie samen met de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de Belgische politie.