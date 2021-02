Britse reizigers uit risicogebied keihard aangepakt: 10 jaar cel voor liegen

De celstraf kan worden opgelegd aan reizigers die bij aankomst op een formulier liegen over hun bezoek aan een land op de zogeheten rode lijst. Daar staan onder meer Zuid-Afrika en Zimbabwe op. Reizigers kunnen ook een boete krijgen als ze weigeren een verplichte coronatest te ondergaan.

Excuses

,,Ik bied geen excuses aan voor de strengheid van deze maatregelen", zei de minister in het parlement. ,,We hebben als land te maken met een van de grootste gevaren voor onze volksgezondheid in de geschiedenis."

De Britse autoriteiten proberen met dergelijke maatregelen de verspreiding tegen te gaan van nieuwe varianten van het coronavirus. Die worden gezien als besmettelijker. Reizigers moeten vanaf komende maandag na aankomst in Engeland ook verplicht in quarantaine in een hotel. Daarvoor moeten ze ongerekend bijna 2000 euro per persoon betalen.

De regering zegt dat 4600 hotelkamers beschikbaar zijn voor internationale reizigers. Bij de hotels is ook beveiliging aanwezig.