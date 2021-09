Heb jij maandagavond ook een ’UFO’ gezien? Dit hing er echt in de lucht

Het bleek geen buitenaards leven te zijn, maar wel de lancering van een nieuwe satelliet door de NASA. „Vanuit het hele land ontvingen we in korte tijd een ongekend aantal meldingen”, aldus de het UFO Meldpunt. Rond 23.15 uur was in de lucht boven Noord-Nederland een fel kegelvormig licht te zien.

Grote driehoek

„Een grote heldere lichtbol met een neerwaarts gerichte lichtkegel. Het licht stond stil aan de hemel in noordelijke kijkrichting. Het doofde langzaam uit”, schrijft iemand uit Heerenveen op de website ufomeldpunt.nl. Pieter zag de raket vanuit Hiaure: „Zeer felle witte lichtbol met piramidevormige straal naar beneden. Hing enige tijd stil, bewoog toen even heel scherp en daarna zomaar weg..” Ook in Drachten, Sneek en Rohel werd het verschijnsel gezien.

Het licht in de lucht was NASA’s Atlas V raket die terugkeerde in de atmosfeer na de lancering van een satelliet die beelden van de aarde gaat maken. De raket werd maandagavond gelanceerd vanaf de Vandenberg Space Force Base in Californië.