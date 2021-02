KNMI kondigt voor zondag code rood aan voor het hele land

Door de stevige oostenwind is er sprake van een sneeuwjacht. Hierdoor kunnen er sneeuwduinen ontstaan die voor het verkeer gevaarlijke situaties opleveren. Bovendien is het zicht in de sneeuw slecht, mogelijk minder dan 500 meter, en is het voor het gevoel snijdend koud.

Vanavond gaat het in het zuiden sneeuwen, in het zuidoosten is ook ijzel mogelijk. Komende nacht en zondag overdag breidt de sneeuw zich noordwaarts uit over de rest van het land.