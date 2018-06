Grote meteorenregen verwacht

Naar verwachting vindt de meteorenregen in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats, pakweg tussen middernacht en vier uur. De beste tijd om te kijken is kwart voor drie in de ochtend, aldus NOVA.

De meteorenzwerm hoort niet tot de jaarlijks terugkerende zwermen, zoals de bekende Perseïdenmeteoren die ieder jaar in augustus te zien zijn, en is daarom uitzonderlijk. De deeltjes uit deze zwerm zijn in de negentiende en vroege twintigste eeuw losgeraakt van komeet 209P/LINEAR. Volgens NOVA is de zwerm bijzonder omdat hij nooit eerder is waargenomen.

Hoewel meteoren bekend staan als vallende sterren hebben ze eigenlijk niets met sterren te maken. Meteoren worden veroorzaakt door ruimtegruis, steentjes die vaak niet groter zijn dan een zandkorrel, dat in de aardatmosfeer terechtkomt. Door de hoge snelheden wordt de lucht vóór het steentje gecomprimeerd, raakt daardoor verhit en gaat gloeien.