Mogelijke sancties EU jagen inflatie nog verder op

Financieel

Gasprijs stijgt met kwart na Russische blokkade pijpleiding richting EU

De gasprijs is woensdagochtend na beperking van levering door Rusland aan Polen en Bulgarije met 24% gestegen. Daarbij komt uitval van lng uit de Aziatische markt, dit vloeibaar gemaakt gas is gewild in Europa nu landen alternatieven zoeken voor Russisch gas.