Donderdag 22 mei - opening

Het event wordt geopend met een openingsstunt die lucht en water met elkaar verbindt. Als muzikaal startschot voor Skûtsjesilen Holland speelt het elfkoppige Rotterdam Philharmonic Brass ensemble onder leiding van Jasper de Waal de “Skûtsjesilen Hymn”, speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd. Burgemeester Aboutaleb geeft om 18.30 uur het startschot voor de wedstrijd. Na de prijsuitreiking met een optreden van Bert Heerink (Van Halen) volgt een flyboardshow met vuur op het water. Voor wie dan graag nog het feest wil doorzetten organiseert De Tuin vanaf 23.00 uur een afterparty.

Vrijdag 23 mei - festival

Op de kade langs de Kralingse Plas, tussen de restaurants De Tuin en Minang Kabau, is het festivalterrein. Het zeilevenement is toegankelijk voor jong en oud en op vrijdag is het terrein geopend vanaf 12.00 uur. Het festivalterrein met horecavoorzieningen, kraampjes en een podium is grotendeels voor iedereen toegankelijk. Ook is er de gehele dag volop entertainment.

De wedstrijden zijn rondom de Kralingse Plas gratis te aanschouwen. Het zeilen op de plas is moeilijker dan op de Friese meren, vanwege de relatief kleine plas en de wisselende invalshoeken van de wind. Vanaf 17.00 uur is er De Vrijdagborrel Floating Edition. Gezellig borrelen op het water en genieten van verschillende DJ’s en live acts.

Zaterdag 24 mei - Glennis Grace

Zondag wordt afgesloten met een aantal optredens. DJ Vinny James bijt het spits af om 13.00 uur, de eerste wedstrijd start om 14.30 uur en gaat door tot 16.00 uur. De prijsuitreiking waarbij de winnaar bekend wordt gemaakt is om 16.30 uur. Dan volgt de finale om ongeveer 19.00 uur. De laatste wedstrijd die bepaalt wie de winnaar is van de Kralinger Cup 2014. Daarna volgen feestelijke optredens van o.a. Glennis Grace, Shaky Ground en Men & Cherry op het ponton.

Meer info op de website.