Een kijkje op de bouwplaats

Leden van Bouwend Nederland stellen 174 kleine en grote bouw- en infraprojecten op voor het publiek. Hiermee krijgt iedereen een kans om de bouwwerkzaamheden eens van een ander perspectief te bekijken.

De organisatie spreekt van een grote diversiteit aan projecten. Zo worden bouwplaatsen geopend waar wegen, spoor- en vaarwegen, woningen en woonwijken, winkelcentra, kantoorpanden, zorg- en sportaccommodaties en scholen worden gebouwd.

De Dag van de Bouw is van belang om het publiek te laten zien hoe belangrijk de sector is rond kernwaarden als mobiliteit, recreatie, milieu, werken en wonen. Daarnaast kunnen de deelnemende bouwbedrijven de bezoekers tonen tot welke hoogstandjes zij in staat zijn.

De Dag van de Bouw is elk jaar bijzonder in trek. In 2013 bezochten ruim 125.000 mensen een van de bouwlocaties.

Toegang tot de in totaal 174 bouwplaatsen is gratis. Tijd: 10-16 uur. Kijk op www.dagvandebouw.nl voor de opengestelde bouwplaatsen bij u in de buurt.