Drama in duivensport: 5000 wedstrijdduiven spoorloos verdwenen

Het is voor duivenmelkers een groot raadsel wat er is misgegaan tijdens de wedstrijd. De duiven werden in het stadje Peterborough losgelaten en zouden in noordoostelijke richting moeten vliegen.

Duiven gebruiken het magnetisch veld van de aarde om te navigeren. „De meeste fokkers met wie ik praat, geven de atmosferische omstandigheden de schuld. Mogelijk heeft een zonnestorm boven de wolken het magnetisch veld voor de duiven verstoord, maar niemand weet het echt”, zegt duivenmelker Richard Sayers tegen The Mirror.

Sayers verklaart dat het drama „één van de ergste racedagen ooit is in de geschiedenis van de duivensport.”