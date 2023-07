Kabinet-Rutte IV gevallen over asielbeleid

Daarmee kan Nederland zich opmaken voor nieuwe verkiezingen, waarschijnlijk in het najaar. Het kabinet is vrijdagavond nog als geheel bij elkaar gekomen, waarna premier Rutte een persconferentie gaf. Minister Adriaansens (Economische Zaken, VVD) sprak op weg naar dat beraad van ’een teleurstelling’: „Dit is vreselijk. We zijn keihard aan het werk en je hoopt altijd dat je eruit komt.” D66-onderwijsminister Dijkgraaf zei ’gemengde gevoelens’ te hebben.

Aanstaand demissionair minister-president Mark Rutte heeft kort na het vallen van het kabinet Rutte IV tekst en uitleg gegeven in een persconferentie. Tekst gaat verder onder de video.

De regeringspartijen stonden al langer lijnrecht tegenover elkaar rond de asielmaatregelen. Deze week kwam dat gevoelige dossier tot ontploffing, waarin de verschillen tussen VVD en CDA enerzijds en D66 en CU anderzijds groot waren. Vooral tussen VVD en CU botste het flink rond maatregelen om gezinshereniging te beperken. Volgens bronnen gingen ingrepen op dat gebied te ver voor CU, dat naar verluidt wel met de bewindspersonen in het demissionaire kabinet blijft zitten.

Vrijdag viel al op dat het vooral op de CU-burelen onrustig was. Voorafgaand aan het crisisoverleg kropen de Kamerleden van de kleinste coalitiepartij al bij elkaar, daarna sprak fractieleider Bikker verder met de CU-bewindspersonen. En nadat vicepremier Schouten en staatssecretaris Van Ooijen naar het ministerie van Algemene Zaken vertrokken voor het crisisoverleg bleven fractiemedewerkers, maar ook landbouwminister Adema, nerveus over de gangen scharrelen.

Voorstellen

De afgelopen dagen gingen tal van voorstellen over tafel om de partijen toch weer bij elkaar te krijgen. Het laatste plan dat vrijdag werd besproken was een zogenoemde aan- en uitknop voor gezinshereniging. Als de instroom van migranten te hoog zou zijn, kon die knop dan uit worden gezet. Maar ook dat leidde niet tot een akkoord tussen de partijen.

Eerdere plannen werden ook afgeschoten. Zo opperden VVD en CDA donderdag om zelf een initiatiefwet te maken voor de invoer van een tweestatusstelsel. In zo’n asielsysteem zouden migranten verschillende rechten krijgen. D66 en CU zagen al minder in zo’n stelsel en vonden het idee van een initiatiefwet helemaal niet aantrekkelijk. Ook een plan om het stelsel met meerdere statussen in te voeren op voorwaarde van een uitvoeringstoets strandde op verzet van D66 en CU.

De gemoederen waren de afgelopen dagen hoog opgelopen nadat premier Rutte woensdag met machtsvertoon een stevig eisenpakket op tafel had gelegd. Donderdag had de minister-president weer wat ingebonden, en besloten de partijen het nog een dag de tijd te geven om naar een laatste voorstel te kijken. Maar ook dat sneuvelde, en daarmee het kabinet.