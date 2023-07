Kabinet-Rutte IV gevallen over asielbeleid

Den Haag - Het kabinet-Rutte IV is gevallen. De al maandenlang voortslepende asielgesprekken hebben het samenwerkingsverband tussen VVD, D66, CDA en CU verscheurd. Een laatste poging om tot overeenstemming te komen in een crisisoverleg op vrijdag is ook niet geslaagd.