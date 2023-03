Zo werd er vier jaar geleden gestemd in jouw gemeente

Kopieer naar clipboard

Thierry Baudet (FvD) juicht na de uitslagenavond van de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Ⓒ ANP / ANP

Woensdag 15 maart vinden er Provinciale Statenverkiezingen plaats. In aanloop naar deze dag blikken we terug op de situatie tijdens de vorige Provinciale Statenverkiezingen, in 2019. Welke partijen scoorden destijds goed in jouw regio? En hoeveel stemmen haalde elke partij in jouw gemeente?