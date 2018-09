Nederland schort projecten Zuid-Sudan op

Dat maakte minister Lilianne Ploumen voor Ontwikkelingssamenwerking maandag in Brussel bekend na overleg met haar collega's over de situatie in het Afrikaanse land. Nederland stopt een irrigatieprogramma en een project om Zuid-Sudanese diplomaten in spe een opleiding te laten volgen in Nederland.

Boodschap

Met de opschorting wil Ploumen een „duidelijke boodschap” geven aan de regering dat het onacceptabel is om de eigen bevolking op „deze verschrikkelijke manier” in de steek te laten. Van de 5 miljoen die de overheid nu misloopt is 3 miljoen bedoeld voor ontheemden in Zuid-Sudan zelf en 2 miljoen voor vluchtelingen, met name in buurland Ethiopië.

Ploumen zal de stap ook bekendmaken op de donorconferentie voor Zuid-Sudan dinsdag in Oslo. Eerder stelde Nederland al 5 miljoen euro noodhulp beschikbaar voor de bevolking.

De Zuid-Sudanezen hebben zwaar te lijden van een burgeroorlog in het bijna 3 jaar onafhankelijke land. Zelfs het jongste bestand werd vrijwel meteen weer geschonden, zei de minister.