VN-mensenrechtenraad gaat onderdrukking protesten Iran onderzoeken

Van de leden van de raad stemden er 25 voor, waaronder Nederland. Zes leden, waaronder China en Pakistan stemden tegen en zestien landen onthielden zich van stemming. Volgens Amnesty International markeert de „historische VN-onderzoeksmissie een langverwacht keerpunt in de aanpak van systematische straffeloosheid. De stemming van vandaag is een duidelijk signaal naar de Iraanse autoriteiten dat ze geen misdaden meer kunnen plegen onder internationaal recht zonder angst voor gevolgen.”

Activisten juichten nadat de uitslag was voorgelezen en sommige diplomaten applaudisseerden. De vertegenwoordiger van Teheran bij het mensenrechtenorgaan in Genève beschuldigde westerse staten er eerder van de raad te misbruiken om Iran aan te vallen, een stap die ze „verschrikkelijk en schandelijk” noemde.

VN-mensenrechtenchef Volker Türk had Iran eerder op de dag opgeroepen tot het beëindigen van het „onnodige en disproportionele gebruik van geweld” tegen betogers in het land. Ook wil hij dat de machthebbers luisteren naar de „moedige” Iraniërs die voor verandering pleiten. De nieuwe VN-chef sprak in zijn eerste toespraak tot de raad van een „duizelingwekkend aantal” arrestaties en een „volwaardige mensenrechtencrisis.” Volgens de Verenigde Naties zijn circa 14.000 mensen opgepakt. Türk vindt het ook onacceptabel dat bij de betogingen meer dan driehonderd doden zijn gevallen. Het door hem gemelde dodental zou een voorzichtige schatting zijn.

De onrust in Iran ontstond halverwege september na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij overleed nadat ze was opgepakt voor het overtreden van de strenge, religieuze kledingvoorschriften die in Iran gelden. Volgens haar familie stierf ze door geweld, Iraanse onderzoeken wijzen naar ziekte. Türk zegt zorgen te hebben dat de onderzoeken naar de doodsoorzaak niet voldoen aan internationale normen.