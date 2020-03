Chinese technologiereus doneert 800.000 mondkapjes

De ceo van Huawei Steven Cai voelt zicht erg betrokken bij Nederland: ,,Nederland is voor mij en mijn gezin de afgelopen jaren een tweede thuisland geworden. Bovendien hebben we zo’n 600 medewerkers en vele klanten en relaties in Nederland. Toen we afgelopen week zagen dat het virus ook in Nederland snel om zich heen ging grijpen, zijn we samen met ons hoofdkantoor gaan kijken hoe we ons steentje bij kunnen dragen. Ik ben er dan ook trots op dat we nu op onze beurt hulp aan Nederland kunnen bieden.”

Naast de medische hulpmiddelen schiet Huawei op technologisch gebied ook te hulp. Er is video conferencing apparatuur beschikbaar gesteld zodat artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en patienten met elkaar in contact kunnen blijven staan, ook als ze geisoleerd zijn van de buitenwereld.

Cai vervolgt: ,,Deze situatie heeft mij doen beseffen dat het echt van het allergrootste belang is om de artsen en verpleegkundigen te beschermen. Als zij hun werk goed kunnen doen, kunnen zij daarmee een veel grotere groep patiënten beschermen.”