Marokko opent beperkt grenzen voor 'terugkeerders'

De heropening van de grens is vooralsnog beperkt. Reizigers richting Marokko moeten eerst een coronatest doen en het resultaat bij aankomst tonen. Ook worden er nog geen veerboten uit Spanje toegelaten. De terugkeerders moeten per vliegtuig of anders met veerboten uit het Franse Sète of het Italiaanse Genua naar Marokko gaan.

Toeristen zijn vooralsnog niet welkom tot ongenoegen van de toerismesector die enorme verliezen lijdt als gevolg van de lockdown. De Marokkaanse regering heeft niet bekendgemaakt wanneer de grens ook voor hen weer opengaat. De noodtoestand die vanwege het virus geldt, eindigt vrijdag.

Ongeveer een kwart van de circa 40.000 Marokkanen die in het buitenland vast kwamen te zitten, konden de afgelopen tijd met door de regering geregelde speciale vluchten naar huis vliegen. De Nederlandse regering heeft inmiddels de meeste Nederlanders ook met speciale vluchten kunnen repatriëren.

Marokko is relatief gespaard gebleven voor het virus. Het land van 36 miljoen inwoners telde nog geen 15.000 besmettingen en slechts 242 patiënten zijn volgens de officiële statistieken als gevolg van het virus overleden.