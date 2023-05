Premium Het beste van De Telegraaf

Opgelucht Na een spannende verkiezingsstrijd is Erdogan opnieuw de Turkse president

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

ISTANBUL - Na een spannende verkiezingsstrijd heeft Recep Tayyip Erdogan zingend en snerend naar de oppositie de winst opgeëist. De zittende Turkse president was duidelijk opgelucht. In tegenstelling tot de vorige keer had Erdogan ditmaal, in het jaar dat de Turkse republiek honderd jaar bestaat, een tweede ronde nodig voor het behalen van de eindwinst. Erdogan is de komende vijf jaar weer president.