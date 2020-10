Johnson: Britten moeten zich voorbereiden op no-dealbrexit

Als de EU niet „fundamenteel” van houding verandert, zal het Verenigd Koninkrijk zich voorbereiden op een handelsrelatie naar „Australisch model”, zei Johnson in een korte persconferentie. Australië en de EU hebben op dit moment geen akkoord over vrijhandel. Op de vraag of Johnson met deze aankondiging nu ook wegloopt van verdere onderhandelingen met de EU, antwoordde de premier ontwijkend.