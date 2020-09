Facebook verwijdert Zwarte Piet en censureert museum

Archieffoto Museum van de 20e eeuw in Hoorn Ⓒ Museum 20e eeuw

Hoorn - De directeur van het Museum van de 20e eeuw in Hoorn, Hans Stuijfbergen, is boos omdat Facebook een bericht van drie jaar geleden over de expositie ’Zwarte Piet in spotprenten’ heeft verwijderd. En dat hij bovendien geen beargumenteerd bezwaar in heeft kunnen dienen.