Wat is er gebeurd met de witte kat die een halve eeuw op het dak in Haarlem zat?

Cruquius - Bijna een halve eeuw trok hij alle aandacht, de witte kat op het dak van het hoekpand van de Grote Houtstraat en de Raamvest, waarin nu een vestiging van Albert Heijn zit. Het ornament is tientallen jaren geleden spoorloos verdwenen. Henk Loerakker uit Cruquius, geboren Haarlemmer, is gaan uitzoeken wat er is gebeurd.

Kat op het dak, met barst, 1982. Ⓒ NH archief/Poppe de Boer