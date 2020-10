Dit vakantiegebied heeft nog wél code geel: ’Het leven is hier lekker’

Ⓒ 123RF

Fuerteventura - In Europa loopt het aantal coronabesmettingen flink op. Omdat in veel landen extra coronamaatregelen worden getroffen zoals lockdowns en avondklokken, is het voor toeristen goed zoeken naar een bestemming waar nog wel kan worden genoten van een vakantie. Fuerteventura is mogelijk een optie, nu het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode voor de Canarische Eilanden deze week aanpaste van ’oranje’ (alleen noodzakelijke reizen) naar ’geel’ (let op: veiligheidsrisico’s).