Scholen moeten meer met hun tijd meegaan

21e-eeuwse vaardigheden zoals ICT-geletterdheid (het gebruik kunnen maken van ICT-toepassingen, bijvoorbeeld online bronnen zoeken, selecteren en beoordelen) zijn nu niet officieel opgenomen in het lesprogramma. Sterker nog, in vergelijking met 15 jaar geleden lijkt op dit gebied nauwelijks wat veranderd te zijn in het onderwijs, terwijl dat in het 'echte leven' nadrukkelijk wel zo is.

Vernieuwing

In een advies aan de minister en de staatssecretaris van Onderwijs, pleit de Onderwijsraad ervoor een permanent college in te stellen dat de minister adviseert over vernieuwing van het lesprogramma. Het advies wordt maandag aangeboden aan de staatssecretaris en de minister.

In dit college moeten niet alleen mensen uit het onderwijsveld zitten, maar ook uit andere maatschappelijke sectoren. Het permanente college moet ervoor zorgen dat het curriculum eigentijds wordt en blijft. Ook moeten scholen zelf werk maken van vernieuwing. Nu is het volgens de Onderwijsraad vaak zo dat pas te laat wordt opgemerkt dat vernieuwing nodig is.

Eigentijds onderwijspakket

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs en staatssecretaris Sander Dekker kijken met een open blik naar de aanbeveling van de Onderwijsraad om een permanent college in te stellen, laten ze weten. „De Onderwijsraad beveelt aan opnieuw naar het curriculum te kijken om het onderwijs bij de tijd te houden. De gedachte daarbij om dat breed gedragen te doen, door een commissie in te stellen, die kijkt wat precies nodig is om een eigentijds onderwijspakket samen te stellen, vinden wij een interessante die het onderzoeken waard is,” aldus Bussemaker en Dekker.

Door de technologisering, internationalisering, individualisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt worden volgens de Onderwijsraad andere en hogere eisen gesteld aan jongeren. Het is aan het onderwijs om ze daar goed op voor te bereiden.

Het advies gaat over basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.