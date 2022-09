Premium Het beste van De Telegraaf

Voetballer Paul Pogba bezocht een ’marabout’. Wie zijn deze Afrikaanse wonderdokters?

Door Eveline Bijlsma

De marabouts komen oorspronkelijk uit West-Afrika, waar ze vooral islamitische geestelijken zijn, zoals de Senegalese Serigne Moustapha Fall, de zittende man in het wit. Ⓒ ANP / AFP

PARIJS - Topvoetballer Paul Pogba raadpleegde een Afrikaanse wonderdokter die hij zou hebben gevraagd een vloek uit te spreken over zijn medespeler Kylian Mbappé. Hij is lang niet de enige die op consult gaat; de marabout is populair in Frankrijk. „In 95 procent van de gevallen is het een oplichter.”