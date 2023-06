Premium Het beste van De Telegraaf

Adema moet vrezen voor politieke leven, ogen ook op CDA gericht Haagse politiek reageert snoeihard op LTO na geklapte landbouwakkoord: ’Oliedom’

Door Mike Muller

Piet Adema, Christianne van der Wal, Hugo de Jonge en Hans Vijlbrief praten met de pers na afloop van het stukgelopen landbouwoverleg Ⓒ ANP

Den Haag - Nu LTO de stekker uit het landbouwakkoord heeft getrokken wordt daar snoeihard op gereageerd in de Haagse politiek. Alle ogen zijn daarnaast gericht op coalitiepartij CDA. Die partij gaf aan te willen heronderhandelen over het stikstofbeleid nadat een landbouwakkoord gesloten was, maar volstrekt onduidelijk is welke positie de partij inneemt nu het akkoord geklapt is.