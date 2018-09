Turkse politie sluit Soma af na protesten

Er werd zaterdag al de hele dag geprotesteerd in Soma, tegen het veiligheidsbeleid van de Turkse regering voor mijnen. De autoriteiten in de stad pakten al 36 mensen op. Enkelen van hen zouden juristen zijn. Zaterdagavond werd ook elders in Turkije geprotesteerd. Zo gingen in Istanbul honderden mensen de straat op. Zij werden door de politie met waterkanonnen en traangas uiteen gedreven toen zij het opstappen van de regering eisten.

Bij de mijnramp van dinsdag vielen 301 doden en meer dan 100 gewonden. De reddingsoperatie werd zaterdag definitief gestaakt, omdat alle vermisten waren gevonden volgens de minister van Energie Taner Yildiz. De ramp was het gevolg van een explosie, die zou zijn ontstaan na een defect in de elektrische apparatuur. De demonstranten vinden dat Erdogan's regering eerdere klachten over de veiligheid in de mijn heeft genegeerd.