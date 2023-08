Chinezen vallen ten prooi aan ’westerse ziekte’: helft volwassenen heeft overgewicht of obesitas

Zo’n 15,8 miljoen volwassenen deden mee aan het onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat overgewicht en obesitas bij ruim 40 procent van de mannen voorkomt. Vrouwen doen het met zo’n 28 procent iets beter. Opvallend is dat het probleem zich ook onder kinderen steeds vaker voordoet. Zo’n 8 procent van de kinderen onder de 5 jaar lijdt aan overgewicht of obesitas, één van ’s werelds hoogste percentages.

Negatieve emoties en langdurige stress zouden de boosdoeners zijn. Door stress worden hormonen aangemaakt die bijdragen aan meer buikvet, melden experts. Daarnaast vinden mensen het moeilijker om vet eten en alcohol te laten staan als ze negatieve emoties ervaren.

Meer vlees, olie, zout en suiker

Helemaal nieuw is de trend niet, zegt de Lijing Yan van de Duke Kunshan University in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. „In de afgelopen 40 tot 50 jaar is de bevolking meer gaan eten.” Het inkomen van mensen is gestegen, waardoor er meer geld wordt uitgegeven aan calorierijk voedsel. Volgens de deskundige zou er vooral meer vlees, olie, zout en suiker worden gegeten.

Opvallend is dat in het noorden, vooral in Binnen-Mongolië, Shandong en Hebei, mensen vaker overgewicht hebben dan in het zuiden. Dat zou onder meer te maken hebben met de gerechten die in het noorden vaker uit meel bestaan, terwijl in het zuiden meer rijst wordt gegeten.

Niet alleen zijn er zorgen ontstaan over ziektes zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten die hiermee sneller kunnen optreden. Medisch expert Zhang Zhongtao wijst in Chinese media op het economische aspect van de gewichtstoename. Geschat wordt dat tegen 2030 ruim een vijfde van de overheidsuitgaven rondom volksgezondheid met overgewicht en obesitas te maken heeft. Tijdens een conferentie riep hij de autoriteiten onder andere op om meer artsen in te zetten om patiënten met overgewicht en obesitas te behandelen.