Mexicaanse moordverdachte voorlopig niet vrij

Dat heeft moeder Arsène van Nierop zaterdag aan Omroep West laten weten.

Er staan voorlopig geen zittingen gepland over de eventuele vrijlating van de verdachte. Roberto Flores diende anderhalve maand geleden een verzoek in om zijn proces in vrijheid af te mogen wachten. Hij ontkent ook maar iets met het misdrijf te maken te hebben.

„De rechter geeft aan dat het een sterke zaak is”, zegt Arsène van Nierop. „Voorlopig dus eventjes rust.” Hester van Nierop werd in september 1998 op een hotelkamer in het Mexicaanse Ciudad Juárez seksueel misbruikt en gewurgd. Flores is in januari, 15 jaar na de moord, opgepakt.