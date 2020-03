Nieuwe asielzoekers tijdelijk opgevangen in kazerne vanwege coronacrisis

Die maatregel neemt staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) om de verspreiding van het coronavirus via vluchtelingen te voorkomen. Van asielzoekers die zich nu nieuw aanmelden, wordt de procedure opgeschort. Ze worden wel geregistreerd en medisch gecheckt.

Omdat de nieuwe asielzoekers niet in de gebruikelijke locaties terecht kunnen, is er nu door Defensie een noodlocatie ingericht. De vluchtelingen worden ondergebracht in die noodopvang op het terrein van de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp in de provincie Groningen.

Broekers-Knol heeft daarnaast in overleg met andere EU-lidstaten besloten om de overdracht van asielzoekers volgens de Dublin-verordening voorlopig op te schorten. Tot en met 6 april worden daarom geen asielzoekers vanuit de rest van de Europese Unie aan Nederland overgedragen. Andersom gebeurt dat evenmin.

Asielzoekers van wie het recht op opvang voor 6 april zou vervallen, mogen voorlopig wel in de opvang blijven.